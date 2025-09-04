Unfall in Baltmannsweiler: Moped und Fahrrad stoßen zusammen – Senior in Klinik gebracht

Bei einem Unfall in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein 87-Jähriger verletzt worden – wie schwer ist noch völlig unklar. Ein junger Mopedfahrer war mit ihm kollidiert.











Link kopiert

Ein 87-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) verletzt worden. Er wurde nach dem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson auf der L1150 von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.45 Uhr am Kreisverkehr am Ortseingang. Ein 17-Jähriger war auf der Simson in Richtung Hohengehren durch den Kreisverkehr gefahren.

An der Fahrradfurt querte der Senior gerade mit seinem E-Bike die Straße, als der Mopedfahrer mit ihm zusammenstieß. Der ältere Mann stürzte zu Boden und wurde verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt.