Unfall in Baltmannsweiler: Gas und Bremse verwechselt – Frau zwischen Haus und Auto eingeklemmt

An Silvester in Kirchheim 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt – Verdächtiger ermittelt und in U-Haft

Nachdem in der Silvesternacht in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mehrere Unbekannte einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzten, hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Der mutmaßliche Haupttäter ist in Untersuchungshaft.