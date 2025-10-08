Unfall in Baltmannsweiler: 16-Jähriger stürzt mit Aprilia – Verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen/dpa

Wegen eines entgegenkommenden Autos musste ein 16-Jähriger mit seinem Moped bremsen. Dabei verliert er die Kontrolle und prallt gegen ein geparktes Fahrzeug.











Link kopiert

﻿ In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) ist bei einem Unfall mit einem Kleinkraftrad am Dienstag ein 16-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Jugendliche kurz vor 21 Uhr in der Turmstraße gestürzt.

Er hatte demnach mit seiner Piaggio Aprilia stark abbremsen müssen, weil rechts ein Seat Leon geparkt war und ihm gleichzeitig ein Auto entgegenkam. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und prallte gegen den geparkten Wagen.

Der Jugendliche hat sich bei dem Sturz leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik . An seiner Aprilia und am Seat entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro,schätzt die Polizei.