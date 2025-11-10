Unfall in Bad Cannstatt: Auto von Stadtbahn erfasst – drei Personen teils schwer verletzt

5 Das Auto blieb quer im Gleisbereich stehen und wurde schwer beschädigt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Auto ist am Montag mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammengestoßen. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden verletzt. Es werden Zeugen gesucht.











Link kopiert

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn der Linie U14 sind am Montagnachmittag in Bad Cannstatt drei Menschen teils schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15.40 Uhr in der Neckartalstraße auf Höhe der Voltastraße.

Demnach war der 37 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan in Richtung Stuttgart-Münster unterwegs, als er verbotswidrig mit seinem Fahrzeug wendete, um in Richtung Rosensteinbrücke zu kommen. Als er dabei die Gleise überfuhr, wurde das Auto von der Stadtbahn erfasst. Das Auto blieb quer im Gleisbereich stehen und wurde schwer beschädigt. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt; seine 22-jährige Beifahrerin sowie ein im Auto befindliches Kleinkind zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Neckartalstraße bis etwa 17.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt – es kam zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 041 00 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.