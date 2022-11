1 Laut Polizei hat ein Motorradfahrer eine Frau in Backnang angefahren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Nikito/IMAGO

Ein Motorrad streift am Montagabend ein geparktes Auto und eine Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wird. Der 20-jährige Fahrer hatte offenbar keinen Führerschein.















Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Montag gegen 20.40 Uhr in Backnang im Rems-Murr-Kreis an einer Fußgängerin und einem geparkten Pkw offenbar zu knapp vorbeigefahren. Laut Polizei streifte er dabei sowohl das Fahrzeug, als auch die 44-jährige Frau, die dabei leicht verletzt wurde. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden. Der Unfall ereignete sich in der Anliegerstraße Hirschberg.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht angemeldet und nicht versichert war. Zudem habe der 20-Jährige keinen Führerschein besessen. Der Motorradfahrer muss mit Strafverfahren rechnen.