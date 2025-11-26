Unfall in Asperg: Senior rast beim Einparken durch Glasscheibe der Kreissparkasse

1 Der Mann hat mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt. Foto: Andreas Essig

Parkmanöver misslungen: In Asperg (Kreis Ludwigsburg) durchbricht am Mittwochnachmittag ein Auto die Glasfront der Kreissparkasse.











Eigentlich wollte er vor der Kreissparkasse am Asperger Marktplatz nur einparken. Stattdessen ist der 83-jährige Fahrer eines Audis am Mittwochnachmittag ungebremst in den Eingangsbereich der Bankfiliale gefahren.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Senior mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt. Der Mann wurde nach dem Unfall vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Statik des Gebäudes nicht betroffen

Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, lässt sich laut Polizei derzeit noch nicht beziffern. Die Statik sei jedoch nicht beeinträchtigt worden.