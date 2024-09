Unfall in Altensteig: Mitfahrerin auf Motorrad gerät unter Auto - tödlich verletzt

Unfall in Altensteig

1 Der Unfall endete tödlich für die 23-jährige Mitfahrerin. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Motorradfahrer stürzt in einer Kurve mit seinem Bike. Er und seine Sozia rutschen über die Straße. Der Unfall endet für einen von ihnen tödlich.











Link kopiert

Die Mitfahrerin eines Motorradfahrers ist bei einem Unfall im Landkreis Calw ums Leben gekommen. Der 28-jährige Biker war am Sonntagnachmittag bei Altensteig mit seiner Maschine in einer Kurve gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Genau in dem Moment sei ihnen ein Auto entgegengekommen, unter das die 23-jährige Mitfahrerin des Bikers rutschte.

Der Motorradfahrer rutschte über die Straße und wurde dabei verletzt. Die junge Frau starb noch am Unfallort. Das Motorrad war bei dem Unfall am Sonntagnachmittag gegen die Leitplanke und das Auto geschleudert worden. Dabei wurde es in mehrere Teile gerissen. Die Insassen im Auto blieben unverletzt.