Unfall in Altenriet: Rennradfahrer fährt auf Auto auf und kracht durch Heckscheibe

Unfall in Altenriet

1 Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO

Bei einem Auffahrunfall in Altenriet (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein 42-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Er wurde bei einem Auffahrunfall durch die Heckscheibe eines Ford geschleudert.











Ein 42 Jahre alter Rennradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Auffahrunfall in der Neckartenzlinger Straße in Altenriet (Kreis Esslingen) verletzt worden. Ein 52-Jähriger musste nach Angaben der Polizei um 17.45 Uhr mit seinem Ford wegen des Verkehrs bremsen.

Der Rennradfahrer fuhr hinter dem Ford und bemerkte die Bremsung vermutlich wegen einer Unaufmerksamkeit auf Ford Galaxy unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Radfahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf das Auto auf.

Der Aufprall war so stark, dass er durch die Heckscheibe des Wagens geschleudert wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst unklar. Er trug einen Fahrradhelm. An Auto und Fahrrad entstand ein Schaden von rund 3000 Euro