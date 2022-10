Unfall in Altenriet

1 Das Auto der 70-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Franziska Kraufmann

Am Montagmorgen verliert eine 70-Jährige in Altenriet (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallt dabei gegen ein parkendes Auto. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.















Ein erheblicher Sachschaden von etwa 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in auf der Walddorfer Straße in Altenriet (Kreis Esslingen) entstanden.

Eine 70-jährige Autofahrerin war laut Polizeiangaben gegen 7.20 Uhr auf der Walddorfer Straße in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Das Fahrzeug der 70-Jährigen musste abgeschleppt werden.