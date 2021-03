Unfall in Altenried

Laut Polizei hat es in Altenried im Kreis Esslingen einen Unfall gegeben, weil ein 18-Jähriger Autofahrer von der Sonne geblendet wurde. Zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Altenried - Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 18-Jähriger laut Polizei am Montagmorgen in der Walddorfer Straße im Kreis Esslingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahranfänger war gegen acht Uhr mit seinem Nissan Note auf der Walddorfer Straße in Richtung Neckartenzlingen unterwegs.

Mitfahrer leicht verletzt

Weil er dabei von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah er ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil und krachte mit großer Wucht dagegen. Während der Fahrer und ein 17-Jahre alter Mitfahrer unverletzt blieben, erlitten zwei weitere 16- und 17-jährige Mitfahrer im Nissan leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht notwendig. Den entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro.