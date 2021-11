1 Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden. Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Am Donnerstagnachmittag ist ein 35-Jähriger zwischen Altdorf und Neckartailfingen von der Fahrbahn abgekommen. Die Unfallursache ist noch unklar.















Link kopiert

Altdorf - Ein 35 Jahre alter Mann war am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Auto auf der K 1257 von Altdorf kommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er nach einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen ein Schutzgitter, das infolgedessen aus dem Boden gerissen wurde. Nach etwa 100 Metern kam das Auto schließlich zum Stehen. Der 35-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Am Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden.