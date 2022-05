Unfall in Altbach

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Altbach (Kreis Esslingen) einer Fußgängergruppe ausgewichen und deshalb mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Beide Radler wurden leicht verletzt.















Leicht verletzt haben sich laut Polizei ein 58-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau, die am Sonntagnachmittag mit ihren Fahrrädern in der Esslinger Straße unterwegs waren. Der 58-Jährige fuhr kurz nach 16.15 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem dortigen Fuß- und Radweg in Richtung Plochingen.

Rettungsdienst bringt Radler ins Krankenhaus

Als er wegen einer vor ihm gehenden Fußgängergruppe nach links auswich, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrerin. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Behandlung der 36-Jährigen war vor Ort nicht erforderlich, teilte die Polizei mit.