In Altbach hat ein 63-Jähriger beim Abbiegen die Vorfahrt einer 19-jährigen Vespafahrerin missachtet. Bei dem Unfall wurde die junge Frau verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, wurde eine 19 Jahre alte Vespafahrerin bei einem Unfall in Altbach verletzt.

Wie die Polizei bekannt gab, fuhr ein 63-Jähriger auf der Sedanstraße und wollte nach links in die Esslinger Straße abbiegen. Dabei erkannte er jedoch nicht, dass ihm die vorfahrtsberechtigte 19-Jährige auf ihrer Vespa entgegenkam. So fuhr der Mann dennoch in die Kreuzung ein, durch den Bremsversuch der jungen Frau rutschte das Moped seitlich weg und prallte gegen den Pkw. Bei dem Sturz wurde die 19-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in eine Klinik.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Unfallverursacher Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 3000 Euro.