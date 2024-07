Unfall in Altbach: Von Sonne geblendet – Zwei Verletzte und 22.000 Euro Schaden

Unfall in Altbach

1 Die beiden Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Weil er offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah ein 47-jähriger Autofahrer am Montagabend einen geparkten Lkw. Er fuhr heftig auf und wurde dabei ebenso wie sein Beifahrer verletzt.











Bei einem Unfall in Altbach sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spielte die tief stehende Sonne offenbar eine Rolle bei dem Unfall.

Ein 47-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr auf der Straße Kieswiesen in Richtung Industriestraße. Ersten Erkenntnissen nach wurde er geblendet und übersah dadurch einen Lastwagen, der am Straßenrand geparkt war. Er fuhr heftig auf das Heck des Lkw auf. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer im selben Alter wurden durch den Unfall verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Renault des Mannes musste abtransportiert werden, den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro am Renault und 7000 Euro am Lastwagen.