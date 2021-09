Unfall in Altbach

1 In Altbach kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einem Motorradfahrer. Der E-Scooter Fahrer wurde leicht verletzt.(Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

In Altbach ist es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einem Motorradfahren gekommen. Der E-Scooter Fahrer verletzte sich dadurch leicht.

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 kam es in Altbach zu einem Unfall zwischen einem 29-jährigen E-Scooter Fahrer und einem 52-jährigen Motorradfahrer. Laut Polizei wollte der 52-Jährige von der Esslinger Straße nach rechts in die Sedanstraße ordnungsgemäß abbiegen. Dies wurde vom 29-jährigen E-Scooter Fahrer übersehen, welcher trotz roter Fußgängerampel, die Sedanstraße, über den Geh- und Radweg, überquerte. Beide Fahrer bremsten stark ab und kamen dadurch zu Fall.



Der 29-Jährige verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 4000 Euro.