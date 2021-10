Unfall in Altbach

1 Der Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz am Montag leicht verletzt worden. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren.















Link kopiert

Altbach - Ein Motorradfahrer ist bei einem offenbar selbst verschuldeten Unfall in Altbach am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verlor der 31-Jährige gegen 17.40 Uhr in einer leichten Linkskurve beim Abbremsen die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und rutschte gegen den Bordstein. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Angehörige kümmerte sich um das beschädigte Motorrad. Zum entstandenen Schaden machte die Polizei keine Angaben.