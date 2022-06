1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

In Altbach wurde ein Mann verletzt, weil sein dreirädriges Fahrzeug der Marke Piaggio bei einem Unfall umkippte. Zuvor hatte ein abbiegender Fahrer die Piaggio übersehen und gerammt.















Am Montag kam es in Altbach (Kreis Esslingen) zu einem Unfall, nachdem ein Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Verkehrsteilnehmer übersehen hatte. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 59-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Wagen aus der Straße In den Weiden kommend nach links in die Industriestraße abbiegen. Er hielt dazu vor der Straße an und wartete, bis ein von links kommendes Auto nach rechts abbog. Dann fuhr der Mann los, hatte dabei jedoch die hinter dem abbiegenden Wagen fahrende Piaggio offenbar übersehen. Daher rammte der 59-Jährige mit seinem Wagen das Fahrzeug des 58-Jährigen. Die Piaggio stürzte dabei um und der Fahrer zog sich laut Polizei Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 7 000 Euro. Das dreirädrige Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.