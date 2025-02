Unfall in Altbach: Autofahrer streift Fußgängerinnen – Zeugen gesucht

1 Die beiden Frauen wurden laut Polizei nach derzeitigen Informationen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 36-Jähriger soll am Montag in Altbach an einem Kreisverkehr zwei Fußgängerinnen mit seinem Auto gestreift haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Unfall am Montagmorgen an einem Kreisverkehr in Altbach (Landkreis Esslingen). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 36-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem VW Scirocco auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs und verließ den dortigen Kreisverkehr an der Ausfahrt zur L1204 in Richtung Deizisau.

Dabei soll der Wagen offenbar zwei Fußgängerinnen im Alter von 38 und 46 Jahren gestreift haben, die an einem dortigen Fußgängerüberweg die Landstraße queren wollten. Die beiden Frauen wurden laut Polizei nach derzeitigen Informationen leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/399 042 0 zu melden.