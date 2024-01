Unfall in Altbach: 72-Jähriger fährt mit Auto Loch in Hauswand

1 Der Unfallverursacher musste in eine Klinik, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 30 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein 72-Jähriger aus unklarer Ursache nahezu ungebremst gegen ein Haus gefahren. Er verursachte hohen Schaden und musste ins Krankenhaus.











In der Sedanstraße in Altbach (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagabend ein 72-Jähriger gegen eine Hauswand gefahren. Dabei wurde er verletzt und hinterließ ein Loch, berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der Mann gegen 18.30 Uhr aus unklaren Gründen von der Bahnhofstraße kommen an der Sedanstraße geradeaus weiter und mit Wucht gegen eine Hauswand. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht, ersten Erkenntnissen zufolge waren seine Verletzungen aber nur leicht. Die Feuerwehr stellte fest, dass das entstandene Loch die Statik des Hauses offenbar nicht beeinträchtigte. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 20 000 Euro, hinzu kommen weitere 10 000 Euro Schaden am Gebäude.