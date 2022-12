Unfall in Alfdorf

1 Die Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik (Symbolbild). Foto: /SDMG / Boehmler

Auf einer Landesstraße bei Kaisersbach gerät ein Lastwagenfahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt es zu einem Zusammenstoß – mit schweren Folgen für eine 67-Jährige.















Am Montagmittag hat sich bei Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) ein Unfall mit einer Schwerverletzten ereignet. Gegen 12.30 Uhr war ein 39 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Kreisstraße zwischen Hüttenbühl und Schillinghof unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam er laut der Polizei auf die Gegenfahrbahn, dort stieß der Laster mit dem Opel einer 67-jährigen Frau zusammen. Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn und kam in einer Wiese zum Stehen.

Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Alfdorf, die mit vier Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften im Einsatz war, aus dem Auto gerettet werden. Die verletzte Frau wurde von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am Opel entstand ein Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 25 000 Euro.