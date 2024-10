Unfall in Aichwald-Schanbach: Unbekannte fahren gegen Hauswand und flüchten

1 Die Polizei ermittelt zu den drei Insassen und insbesondere dem noch unbekannten Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Schanbach (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Auto gegen ein Haus gefahren. Die Insassen stiegen dann aus, sammelten Fahrzeugteile ein und fuhren davon. Die Polizei ermittelt zum verantwortlichen Fahrer.











In Schanbach (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht verursacht. Gegen 17.30 Uhr kam laut Polizei ein Opel Astra in der Seestraße, in einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal gegen die Wand eines Wohn- und Geschäftshauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge stiegen die drei Insassen unverletzt aus dem Fahrzeug aus und sammelten mehrere Teile des beschädigten Wagens ein, bevor sie mit dem Opel davonfuhren.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das gesuchte Fahrzeug später aufgefunden werden. Der entstandene Schaden am Opel beläuft sich auf mehrere hundert Euro, während die Reparaturkosten für die beschädigte Hauswand von der Polizei auf mindestens 1.000 Euro geschätzt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer aufgenommen.