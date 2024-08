Unfall in Aichwald-Schanbach: Radfahrer fährt gegen Verkehrsschild – verletzt in Klinik

1 Der 34-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall bei Schanbach (Kreis Esslingen) wurde am Montagnachmittag ein 34-jähriger Radfahrer verletzt. Der Mann war offenbar alkoholisiert vom Weg abgekommen und gegen ein Schild gefahren.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Schanbach (Kreis Esslingen) hat sich am Montag ein 34-jähriger Radfahrer so schwer verletzt, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad frontal gegen ein Verkehrsschild gefahren.

Der Mann war mit seinem E-Bike auf dem Feldweg In der Horben unterwegs. Aus unklaren Gründen kam er an einer Verengung in der Nähe des Motocrossgeländes nach rechts vom Weg ab und prallte dort gegen das Schild. Er hatte keinen Helm getragen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werde, wo er wegen der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden musste. Zudem stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben, nachdem ein vorläufiger Test 0,8 Promille ergeben hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.