Unfall in Aichwald: Radfahrer schleudert nach Kollision auf Straße und wird von Auto erfasst

1 Ein Notarzt versorgte den Radfahrer an der Unfallstelle, dann wurde der 26-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall bei Aichwald (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch ein Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war zunächst mit einem anderen Radler kollidiert, dann auf der Straße von einem Auto auf die Motorhaube genommen worden.











Auf der Landesstraße zwischen dem Weißen Stein und Aichschieß im Kreis Esslingen ist am Mittwochmittag ein schwerer Unfall passiert. Ein 26-Jähriger stieß laut Polizei mit einem anderen Radler und daraufhin einem Auto zusammen und erlitt Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht klar ist.

Der Mann fuhr gegen 12 Uhr vom Weißen Stein in Richtung Aichwald auf dem Geh- und Fahrradweg. Am Straßenübergang wollte er an einem 86-jährigen Pedelecfahrer vorbei fahren. Der Senior wollte zeitgleich wegen des Verkehrs anhalten, kam dabei aber leicht nach links ab und kollidierte mit dem Rennradfahrer. Dieser verlor dadurch die Kontrolle über sein Rad und wurde auf die Straße abgewiesen. Dort fuhr zur selben Zeit ein 23-Jähriger in die selbe Richtung.

Trotz eines Ausweichmanövers erfasste er den Rennradfahrer und lud ihn auf die Motorhaube auf. Der Pkw blieb schließlich etwa 40 Meter weiter im linken Straßengraben stehen, der Radfahrer wurde zuvor wieder auf die Straße geworfen. Ein Notarzt leistete an der Unfallstelle eine Erstversorgung, im Anschluss wurde der 26-Jährige in eine Klinik gebracht. Der 86-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Der VW, der den Rennradfahrer erfasst hatte, musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.