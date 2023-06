1 Ein abgestürzter Kranausleger hat in Schanbach hohen Schaden angerichtet. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Ein abgestürztes Kranteil hat am Mittwochnachmittag in Schanbach (Kreis Esslingen) einen Transporter zerstört und zwei Häuser beschädigt. Diese waren zudem kurzzeitig ohne Strom.















Am Mittwochnachmittag ist in der Hauptstraße in Schanbach im Kreis Esslingen ein Ausleger von einem Kran abgerissen und heruntergestürzt. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Seile gerissen, während der Kran an einer Baustelle aufgebaut wurde.

Das Teil stürzte ab und krachte auf einen geparkten Transporter. Ein weiteres geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Zudem wurden zwei Häuser zeitweise vom Strom abgeschnitten, weil der Ausleger eine Oberleitung mitgerissen hatte. Bei einem der Häuser wurde zudem der First beschädigt, weil der Dachstrommast darauf abgeknickt war. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob es noch weitere Gefährdungen bei der betroffenen Baustelle gab, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.