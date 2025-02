Unfall in Aichwald: Frontal in den Gegenverkehr

1 Die Polizei war am Freitagfrüh in Aichwald gefordert. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nicht aufgepasst, ausgewichen und auf die Gegenspur geraten: Zwischen Schanbach und Aichschieß ist am Freitagmorgen ein heftiger Unfall passiert, der allerdings vergleichsweise glimpflich endete.











Zu einer Frontalkollision zweier Autos ist es am Freitagmorgen auf der Landstraße in Aichwald gekommen. Um 7.20 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki von Schanbach in Richtung Aichschieß unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger mit seinem Peugeot verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links in die Straße In den Horben abzubiegen. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, lenkte die Frau nach links, wobei sie den Peugeot noch streifte.

Anschließend kollidierte der Suzuki frontal mit dem entgegenkommenden Toyota einer 27-Jährigen. Beim Unfall wurden beide Frauen den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur weiteren Untersuchung und zur Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf rund 15 000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße einseitig gesperrt werden. Dies führte zu teils längeren Rückstaus.