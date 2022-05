1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist am Sonntagabend in Aichwald (Kreis Esslingen) gegen ein geparktes Auto gefahren.















Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Schurwaldstraße in Aichwald sind zwei Autos erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Unfallverursacher wohl unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr gegen 18.55 Uhr aus Richtung Beutelsbach kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte an auf seiner Seite geparkten Fahrzeugen vorbei. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wollte er zwischen zwei am Rand geparkten Autos einscheren. Dabei fuhr er gegen einen Wagen.

Mann muss Führerschein abgeben

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte, dass der 44-Jährige Alkohol konsumiert haben könnte. Da ein Test einen vorläufigen Wert von etwa 0,8 Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro.