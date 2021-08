1 Zwei Tage nach dem Unfall erlag der 84-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen (Symbolbild). Foto: picture alliance //Hauke-Christian Dittrich

Der 84-jährige Fahrradfahrer, der bei einem Verkehrsunfall vergangenen Donnerstag auf der L 1201 bei Aichwald schwer verletzt wurde, ist am Samstag im Krankenhaus verstorben.

Aichwald - Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag auf der L 1201 bei Aichwald wurde ein 84-jähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrradfahrer am Vormittag des 26. August die Landesstraße an der Kreuzung mit der Straße In den Horben überquert und war dabei mit einem Dacia Sandero kollidiert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 84-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Samstagvormittag erlag er dort seinen Verletzungen.