Unfall in Aichwald: 37-Jähriger verursacht Unfall mit über drei Promille – und beleidigt Polizisten

1 Ein Test der Polizei ergab beim Unfallverursacher über drei Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall in Aichwald (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend hoher Schaden entstanden. Der Unfallverursache stand unter Alkoholeinfluss und beleidigte die Polizisten.











﻿ Ein 37-Jähriger hat am Dienstagabend in Aichwald (Kreis Esslingen) offenbar unter Alkoholeinfluss einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Weil er danach die hinzu gerufenen Polizisten beleidigte, sieht er nun einer zusätzlichen Anzeige entgegen.

Den Angaben der Polizei zufolge fuhr der Mann gegen 23.30 Uhr in der Lindenstraße mit seinem Mercedes gegen eine Straßenlaterne. Danach versuchte er mehrfach, wegzufahren. Dies misslang aber, weil sein Wagen festgefahren war.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die Beamten konnten den 37-Jährigen noch an der Unfallstelle antreffen. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch, ein erster Test ergab über drei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wurde zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht. Dabei beleidigte er die Polizisten und sieht deshalb nun einer Strafanzeige entgegen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt zudem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.