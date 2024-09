Unfall in Aichtal: Zehnjährige fährt mit Fahrrad gegen wartendes Auto

1 Das Kind wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Aichtal (Kreis Esslingen) fährt am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen mit dem Fahrrad gegen ein Auto, dessen Fahrerin vor der Ausfahrt eines Parkplatzes angehalten hatte, um das Kind vorbeizulassen.











Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 17.30 Uhr ein Unfall in der Aichbachwasenstraße in Aichtal (Kreis Esslingen) ereignet. Ein zehnjähriges Mädchen auf einem Kinderfahrrad wollte nach Angaben der Polizei von der Straße in den Parkplatz einer Mehrzweckhalle einbiegen.

Aufgrund ihrer Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle und prallte gegen den linken Stoßfänger eines stehenden Volvo. Dessen 31-jährige Fahrerin wollte aus dem Parkplatz ausfahren und hatte bereits angehalten. Das Mädchen erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.