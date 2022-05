Einbruch in Kirchheim/Teck Unbekannte stehlen Kasse aus Firmengebäude

Am Wochenende brachen Diebe in ein Firmengebäude in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein und stahlen eine Kasse. Auch in Nürtingen gab es einen ähnlichen Vorfall. Hier wurde vermutlich nichts gestohlen.