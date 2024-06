Unfall in Aichtal: Mann schläft am Steuer ein und kracht gegen Baum

Mann schläft am Steuer ein und kracht gegen Baum

Unfall in Aichtal

1 Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 20.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 58-Jähriger ist in Aichtal (Kreis Esslingen) am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Zuvor war der Mann am Steuer eingeschlafen. Bei dem Unfall entstand ein hoher Schaden.











Am Dienstagmorgen hat sich in Aichtal (Kreis Esslingen) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer gegen einen Baum fuhr. Ein 58-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei gegen 2.45 Uhr mit mit seiner Mercedes G-Klasse auf der Harthäuser Straße von Harthausen kommend in Richtung Ortsmitte Grötzingen unterwegs.

Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge schlief er am Steuer ein. Dadurch kam er im Bereich der Einmündung zur Schillerstraße mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte er mit enormer Wucht gegen einen Baum.

Totalschaden in fünfstelliger Höhe

Der Mercedes, an dem nach Polizeiaussagen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist, musste daraufhin von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Flurschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Der 58-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist noch unklar.