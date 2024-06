Unfall in Aichtal: Kind rollt mit Fahrrad auf die Straße und wird von Motorrad erfasst

Unfall in Aichtal

1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier /Symbolbild Rettungsdienst

In Aich (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein Kind auf einer Straße von einem Motorrad angefahren worden. Dessen Fahrer hatte noch erfolglos versucht, zu reagieren. Der Neunjährige wurde in eine Klinik gebracht, der Motorradfahrer erlitt einen Schock.











Bei einem Unfall in Aichtal ist am Donnerstagnachmittag ein Kind von einem Motorrad erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der neunjährige Junge gegen 17.30 Uhr in der Waldenbucher Straße ungebremst aus einer Hofeinfahrt über den Gehweg auf die Straße gefahren.

Dort fuhr zeitgleich ein 54-Jähriger auf seinem Motorrad von Grötzingen kommend. Die Sicht des Bikers war durch geparkte Autos eingeschränkt. Er versuchte noch zu bremsen, kollidierte aber dennoch mit dem Jungen. Das Kind stürzte und musste an der Unfallstelle versorgt werden, bevor der Rettungsdienst den Jungen in eine Klinik brachte. Der Motorradfahrer erlitt einen Schock.