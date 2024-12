Unfall in Aichtal: 84-Jährige von Müllfahrzeug erfasst und schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine Seniorin mit Rollator wollte am Samstagvormittag in Aichtal (Kreis Esslingen) vor einem Müllauto die Straße überqueren. Just in diesem Moment fuhr das Fahrzeug an. Ein Gutachter soll den Unfallhergang untersuchen.











Eine Fußgängerin ist am Samstagvormittag in Aichtal schwer verletzt worden: Den Angaben der Polizei zufolge erfasste ein Müllfahrzeug die 84-jährige Frau gegen 10.30 Uhr im Einmündungsbereich der Brünnlestraße/Schaichstraße.

Die Seniorin war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg von hinten nach vorne an dem Müllauto vorbeigegangen und wollte die Straße dann vor dem Fahrzeug überqueren. In diesem Moment setzte der 54-jährige Fahrer das Müllauto wieder in Bewegung. Der Wagen erfasste die 84-Jährige, die dadurch stürzte.

Die Verkehrspolizei ermittelt

Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.