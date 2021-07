1 Der 19-Jährige musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Aus bislang ungeklärten Gründen ist ein 19-Jähriger am frühen Freitagmorgen auf der Aichtalbrücke der B 27 in Richtung Tübingen (Kreis Esslingen) in die Leitplanken gekracht.

Aichtal - Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro dürfte an dem Opel eines 19-Jährigen entstanden sein, der am frühen Freitagmorgen auf der Aichtalbrücke (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war laut Polizei kurz nach Mitternacht mit seinem Opel auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Aichtalviadukts nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Den Ermittlungen zufolge war der 19-Jährige zuvor bereits im Bereich Degerloch durch Schlangenlinien und eine insgesamt unsichere Fahrweise aufgefallen. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein nicht mehr fahrbereiter Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der entstandene Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.