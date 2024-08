Unfall in Aichelberg: Gegen Hauswand gefahren – Auto muss mit Kran geborgen werden

1 Die Polizei schätzt den gesamten Schaden auf etwa 24.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

In Aichwald (Kreis Esslingen) hat am Sonntag eine 31-Jährige mit ihrem Auto beträchtlichen Schaden in mehreren Gärten und an einer Hauswand verursacht. Zuvor war sie offenbar wegen einer medizinischen Ursache von der Straße abgekommen.











Offenbar wegen einer medizinischen Ursache hat am Sonntag eine 31-Jährige in Aichelberg (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach Angaben der Polizei blieb die Frau dabei unverletzt und konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden.

Die 31-Jährige verlor gegen 21 Uhr in der Rieslingstraße die Kontrolle über ihren Nissan. Das Auto kam von der Straße ab und wurde zunächst rechts von einer Mauer abgewiesen, bevor es auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch mehrere Vorgärten fuhr und schließlich gegen eine Hauswand prallte.

Fahrerin wird vor Ort behandelt

Die Fahrerin war danach laut Angaben der Polizei zunächst nicht ansprechbar, erlitt durch den Unfall aber keine Verletzungen, wie es in der Mitteilung heißt. Der Rettungsdienst behandelte die 31-Jährige an der Unfallstelle, bevor sie entlassen werden konnte. Ihr Auto musste mit einem Kran aufwendig aus dem Vorgarten gehoben werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 4000 Euro, in den Gärten und am Haus entstand zudem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.