Unfall in Aalen: Missverständnis beim Einparken – 53-Jährige eingeklemmt und verletzt

1 Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Zwei Autofahrer wollen in Aalen in dieselbe Parklücke einparken. Um eine Kollision zu vermeiden will eine 53-jährige Unfallbeteiligte einen 74-jährigen Autofahrer warnen – allerdings ohne Erfolg.











Link kopiert

Bei einem missglückten Einparkmanöver ist eine 53-jährige Autofahrerin in Aalen von einem 74-jährigen Autofahrer zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden.

Laut Angaben der Polizei wollte der 74-Jährige mit seinem Hyundai in eine Parklücke in der Stuttgarter Straße in Aalen rückwärts einparken. Zeitgleich fuhr die 53-jährige VW-Fahrerin die Stuttgarter Straße aus Richtung ZOB kommend entlang und wollte in dieselbe Parklücke einparken.

Um eine Kollision zu vermeiden und den 74-Jährigen zu warnen, öffnete die 53-Jährige ihre Fahrertür und lehnte sich aus ihrem Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie daraufhin zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Anschließend kollidierte ihr VW zudem mit einem dort geparkten Audi eines 79-Jährigen. Laut Angaben der Polizei wurde die 53-jährige bei dem Unfall leicht verletzt.