Unfall im Tiefenbachtal: Gestürzte Fußgängerin ist tot

1 Die gestürzte Frau war mit ihrem Hund unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Christin Klose

Die 67-Jährige war mit ihrem Hund auf einem asphaltierten Weg unterwegs. Die Ursache des Sturzes, bei dem sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog, ist bislang unbekannt. Die Frau starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.











Link kopiert

Die 67 Jahre alte Fußgängerin, die am Freitagmittag zusammen mit ihrem Hund auf einem Radweg im Tiefenbachtal bei Nürtingen unterwegs gewesen war und dort aus bislang unbekannten Gründen schwer gestürzt ist, ist am Dienstagnachmittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Dies teilte am Mittwoch die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hund, den sie an einer Schleppleine mitführte, auf dem asphaltierten Weg von Nürtingen kommend in Richtung Lehrhof Tiefenbach unterwegs. Circa 40 Meter vor der Einmündung zum Lehrhof kam sie zu Fall und zog sich dabei schwerwiegende Kopfverletzungen zu. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang und der Ursache des Sturzes dauern an.

Ermittlungen dauern an