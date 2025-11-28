Unfall im Siebenmühlental: 20-Jähriger kollidiert frontal mit Gegenverkehr – von Feuerwehr aus Auto befreit

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein junger Mann musste von der Feuerwehr befreit werden.











Link kopiert

﻿ Bei einem Unfall im Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt, ein Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Den Angaben zufolge war ein 20-Jähriger gegen 6.15 Uhr in Richtung Steinenbronn gefahren und aus unklaren Gründen auf die Gegenspur geraten, wo er frontal mit einem VW Caddy zusammenstieß. Er selbst wurde in seinem VW Polo eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Beide Männer wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Während der Rettungsdienst den 20-Jährigen in ein Krankenhaus brachte, wollte sich der 62-jährige Fahrer des anderen Autos selbst in Behandlung begeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro, die Landesstraße 1208 musste knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.