1 Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein 63-Jähriger kommt am Freitag auf der B31 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mit seinem Auto von der Straße ab – mit fatalen Folgen.















Link kopiert

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 31 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald schwer verletzt worden.

Der 63-Jährige war am Freitagabend in Richtung Freiburg unterwegs, als er beim Parkplatz Teufelsschwänzli in der Gemeinde Breitnau von der Straße abkam. Dadurch überschlug sich sein Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften am Unfallort erstversorgt. Dann wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Sein Zustand war der Polizei zufolge ernst.