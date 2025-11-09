Unfall im Rosensteintunnel: Autos prallen zusammen – Tunnel stundenlang einseitig gesperrt

1 Die Polizei meldet einen Unfall im Rosensteintunnel in Stuttgart. Foto: picture alliance/dpa

Bei einem Unfall im Stuttgarter Rosensteintunnel sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wegen der Aufräumarbeiten blieb der Tunnel bis in die Nacht einseitig gesperrt.











Zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag im Stuttgarter Rosensteintunnel ereignet hat.

Ein 24-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Pragsattel. Im Rosensteintunnel wollte er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit einen 54-Jährigen in seinem Kia rechts überholen. Als der Kiafahrer auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Opel sei daraufhin ins Schleudern geraten, gegen die Tunnelwand geprallt und auf die linke Fahrzeugseite umgekippt, heißt es im Polizeibericht

Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Reinigungsarbeiten musste der Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Pragsattel bis um 23.20 Uhr gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.