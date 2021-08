Förderkurse in Baden-Württemberg Rund 54 000 Schüler nehmen an „Lernbrücken“ teil

Rund 54 000 Schüler in Baden-Württemberg nehmen dieses Jahr an den „Lernbrücken“ teil. In den Sommerferien können sie in speziellen Förderkursen coronabedingte Wissenslücken schließen.