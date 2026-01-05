6 Das Auto hat sich überschlagen und ist schließlich in einem Acker liegengeblieben. Foto: Blaulichtzentrale.de/Kevin Lermer

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am späten Sonntagabend in Schorndorf-Haubersbronn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Acker zum Liegen.











Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1150 in Schorndorf-Haubersbronn ist am späten Sonntagabend ein 37-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr am Kreisverkehr an der Wieslauf, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

Der Hyundai-Fahrer war von der B29 kommend in Fahrtrichtung Miedelsbach unterwegs, als er am Kreisverkehr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw sei über die Mittelinsel des Kreisverkehrs gefahren, anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei schließlich rund 50 Meter entfernt in einem Acker liegengeblieben.

Die Feuerwehr Schorndorf-Haubersbronn war mit drei Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz, um das Fahrzeug zu bergen. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.