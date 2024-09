Unfall im Merkelpark: Radfahrer bleibt an Jacke von Fußgänger hängen und stürzt

Radfahrer bleibt an Jacke von Fußgänger hängen und stürzt

1 Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Gestürzten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Im Merkelpark in Esslingen ist auf einem Radweg ein 55-Jähriger zu Fall gekommen.











Am späten Mittwochnachmittag ist in Esslingen ein 55-jähriger Radfahrer im Merkelpark gestürzt. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Lenker an der Jacke eines Fußgängers hängengeblieben.

Gegen 17.30 Uhr fuhr er auf dem Radweg in Richtung Landratsamt, wo zu dieser Zeit zahlreiche Fußgänger unterwegs waren. Als er an einem vorbeifahren wollte, blieb er an dessen Jacke hängen und stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzten Mann. Nach ersten Erkenntnissen blieb der beteiligte Fußgänger unverletzt.