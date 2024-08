Unfall im Kreis Tübingen: Lastwagen kippt um – B27 stundenlang gesperrt

6 Die Einsatzkräfte bargen den Lkw auf der B27 bei Kirchentellinsfurt. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein Lastwagen kippt am späten Freitagabend auf der B27 bei Kirchentellinsfurt um. Der Fahrer wird verletzt, die Bundesstraße muss stundenlang gesperrt werden.











Link kopiert

Ein Lastwagen ist am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 27 bei Kirchentellinsfurt im Kreis Tübingen umgekippt. Der 41-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der 41-jährige Lkw-Fahrer des Lastwagens mit Anhänger gegen 23 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Überleitung zur B297 kam das Gespann aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen zwischen den beiden Bundesstraßen. Daraufhin krachte die Zugmaschine gegen einen Baum und kippe auf die Seite. Der leicht verletzte 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst, der mit 14 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 35 Kräften am Unfallort.

Zur Unfallaufnahme musste die B27 voll gesperrt werden. Der Lkw musste mit schwerem Gerät durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Bergung war eine örtliche Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs aufgenommen.