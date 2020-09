1 Bei einem Unfall im Kreis Schwäbisch Hall ist eine Frau mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren und gestorben (Symbolfoto). Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Eine Frau ist im Kreis Schwäbisch Hall bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte sie zuvor den Parkplatz eines Drogeriemarktes verlassen und war dann gegen eine Hauswand geprallt.

Stuttgart - Eine 94-jährige Autofahrerin hat vermutlich Gas und Bremse verwechselt und so einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst ums Leben kam. Die Frau war am Samstag in Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall vom Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Straße gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Plötzlich beschleunigte sie stark, schoss über die Straße hinaus und prallte frontal gegen eine gegenüberliegende Hauswand. Trotz Reanimation starb sie noch an der Unfallstelle. Die Polizei sprach von einem möglichen „Bedienfehler“, wahrscheinlich habe sie das Gas- und Bremspedal verwechselt.