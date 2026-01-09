Unfall im Kreis Ludwigsburg: Auto überschlägt sich auf L1144 zwischen Aldingen und Pattonville

1 Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Foto: /Andreas Rosar

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Freitagabend auf der Landesstraße zwischen Aldingen und Pattonville im Kreis Ludwigsburg. Dabei wird eine Person verletzt.











Link kopiert

Auf der Landesstraße 1144 zwischen Aldingen und Pattonville (Kreis Ludwigsburg) hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich gegen 19.20 Uhr ein Auto auf der Straße. Dabei wurde eine Person verletzt.

Ein 42-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem VW T-Cross von der Neckarstraße kommend in Richtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Einmündung wollte er nach links in Richtung Pattonville abbiegen. Dabei übersah er einen 52-Jährigen, der die L1144 mit seinem VW Touran in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Dabei überschlug sich der VW T-Cross der Polizei zufolge.

Bei dem Unfall wurde der 52-Jährige in dem VW-Touran leicht verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben der Polizei zufolge auf etwa 40.000 Euro. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es ergaben sich aber keine größeren Beeinträchtigungen.