Unfall im Kreis Ludwigsburg: Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

1 Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Ein Autofahrer kommt am Donnerstag zwischen Oberstenfeld-Gronau und Kurzach von der Straße ab. Der Wagen prallt gegen einen Baum. Der 56-Jährige überlebt den Unfall nicht.











Tödlicher Unfall im Kreis Ludwigsburg: Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Wagen zwischen Oberstenfeld-Gronau und Kurzach gegen einen Baum geprallt und dabei so schwer verletzt worden, dass er am Abend im Krankenhaus verstarb. Das berichtet die Polizei.

Der 56 Jahre alte Mann war gegen 15.30 Uhr in Richtung Gronau unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die betroffene Stelle der Landesstraße 1117 war bis 21.30 Uhr gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Nummer 0711/68690 zu melden.