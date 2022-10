4 Die Unfallstelle Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch/Karsten Schmalz

Am frühen Freitagabend ist es gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 1141 zwischen Markgröningen und Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wendete eine 50-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz ihr Fahrzeug auf der Landstraße, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 34-jähriger Sprinterfahrer, der demnach ebenfalls in Richtung Schwieberdingen unterwegs war, wollte im selben Moment den Mercedes überholen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es kam zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge.

Rettungskräfte mussten die Frau befreien

Durch den Zusammenstoß wurde der Sprinter laut Polizeibericht nach links in den Grünstreifen geschleudert und die 50-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeischätzungen ein Sachschaden von insgesamt etwa 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L1140 für die Dauer von zwei Stunden gesperrt werden.