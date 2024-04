Unfall im Kreis Lörrach: Mann nach Unfall von Vater und Bruder eines 14-Jährigen verprügelt

1 Die Polizei stellte das Leichtkraftrad des 14-Jährigen sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Nach einem Unfall in Rümmingen (Kreis Lörrach) ist ein Autofahrer vom Bruder und Vater eines angefahrenen 14-Jährigen angegriffen worden. Der Mann wollte zuvor erste Hilfe leisten.











Link kopiert

Nach einem Unfall in Rümmingen (Kreis Lörrach) ist ein Autofahrer vom Bruder und Vater eines angefahrenen 14-Jährigen angegriffen worden. Laut Angaben der Polizei habe der 42-Jährige mit seinem Auto von einem Grundstück auf eine Straße einbiegen wollen, als es zum Unfall mit dem Jugendlichen auf einem Leichtkraftrad kam.

Der 14-Jährige stürzte demnach und der Mann wollte Erste Hilfe leisten. Da seien der 50-jährige Vater und der 18-jährige Bruder herbeigeeilt und hätten den Mann mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Der Mann flüchtete daraufhin in eine Firma. Der Mann erlitt durch den Angriff Hämatome und Platzwunden im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Jugendliche kam ins Krankenhaus. Er wurde bei dem Sturz am Donnerstag leicht verletzt. Er trug den Angaben zufolge keinen Helm.

14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

Aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse wurde das Leichtkraftrad von der Polizei sichergestellt. Zudem war der 14-Jährige den Angaben zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hätte wegen seines Alters das Motorrad mit 125 Kubikzentimetern Hubraum gar nicht fahren dürfen.