Unfall im Kreis Esslingen: VW erfasst Radfahrer in Ostfildern – 28-Jähriger stürzt über Motorhaube

1 Ein 28-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Ostfildern leicht verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/HärtelPRESS

Am Mittwochnachmittag kommt es in Ostfildern (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wird von einem VW erfasst und verletzt. Die Hintergründe.











Bei einem Verkehrsunfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 29 Jahre alte Frau gegen 17.40 Uhr mit einem VW auf der Ruiter Straße unterwegs.

Dort bog sie zunächst nach rechts in Richtung eines Pferdehofs ab. Unmittelbar danach wollte sie auf das Grundstück des Hofs einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte über die Motorhaube des Autos zu Boden.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den 28-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.